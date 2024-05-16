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Должны были захватить за два дня — пленный оккупант рассказал о наступлении на Волчанск

16 мая 2024 11:32
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бои за Волчанск – пленный оккупант рассказал о планах России
Российский оккупант на фоне грузовика с символикой агрессии РФ. Фото: РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россияне усиливают атаки на Харьковщине. Пленный военный армии РФ рассказал, что перед ними была поставлена задача занять Волчанск за два дня.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов в Telegram в четверг, 16 мая.

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Россияне начали новую атаку на севере Харьковской области. Однако бойцы ВСУ дают адекватный отпор врагу.

"В городе Волчанск россияне совершили танковую атаку, в город зашли два танка. Они были быстро уничтожены огнем артиллерии, минометов и ударных дронов всех подразделений, сосредоточенных в Волчанске. Видео выложено в интернете", — уточнил журналист.

Также в Волчанске был захвачен пленник из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Юргенс, сообщивший, что его бригада совместно с 25-й мотострелковой бригадой имели задачу захватить Волчанск "за два дня".

"Видео будет выложено в интернете. Но враг продолжает накапливаться в Волчанске и пытается выдавить наши войска. Однако центральный квартал Волчанская продолжает обороняться украинскими воинами", — сообщил Бутусов.

Волчанск
Пост Бутусова в Telegram

Также он рассказал, что украинские военные не позволяют продвигаться оккупантам в Волчанске, но россияне имеют в городе успех.

"Никакого продвижения у русских на направлении Липцы нет, украинские войска значительно усилили удары по врагу на этом участке фронта, и постепенно перехватывают тактическую инициативу", — отметил Бутусов.

Напомним, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В Волчанске продолжаются уличные зачистки от российских войск.

16 мая начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать Волчанск. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.

В связи с боевыми действиями продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки в безопасные регионы вывезли еще 1 756 человек.

российские войска
ВСУ
Харьков
Харьковская область
оккупанты
пленные
война в Украине

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