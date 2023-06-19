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Маляр назвала напрямки, де тривають гарячі бої

19 червня 2023 17:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Маляр назвала напрямки, де тривають гарячі бої
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Military Media Center
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російська Федерація не хоче змінювати своїх планів і хоче вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. 

Про це повідомляє заступниця міністра оброни України Ганна Маляр у Telegram.

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За словами пані Маляр, ворожі війська сконцентрували велику кількість своїх підрозділів переважно на сході нашої країни. 

"Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу", — написала Маляр.

За її словами, там зараз тривають найзапекліші бої. 

Нагадаємо, Збройні сили України 18 червня продовжували проводити контрнаступальні дії на чотирьох ділянках фронту та здобули деякі територіальні успіхи. Але українські військові можуть призупинити свій контрнаступ на фронті.

У виданні The Wall Street Journal  повідомили, що українські сили "здебільшого призупинили просування останніми днями", адже командування України переглядає тактику.

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