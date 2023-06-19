Маляр назвала напрямки, де тривають гарячі бої

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Military Media Center

Російська Федерація не хоче змінювати своїх планів і хоче вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу.

Про це повідомляє заступниця міністра оброни України Ганна Маляр у Telegram.

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Найгарячіші напрямки фронту

За словами пані Маляр, ворожі війська сконцентрували велику кількість своїх підрозділів переважно на сході нашої країни.

"Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу", — написала Маляр.

За її словами, там зараз тривають найзапекліші бої.

Нагадаємо, Збройні сили України 18 червня продовжували проводити контрнаступальні дії на чотирьох ділянках фронту та здобули деякі територіальні успіхи. Але українські військові можуть призупинити свій контрнаступ на фронті.

У виданні The Wall Street Journal повідомили, що українські сили "здебільшого призупинили просування останніми днями", адже командування України переглядає тактику.