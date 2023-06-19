Українські військові можуть призупинити контрнаступ, — ISW

Українські військові. Фото: 63-тя окрема механізована бригада

Збройні Сили України 18 червня продовжували проводити контрнаступальні дії на чотирьох ділянках фронту та здобули успіхи деякі територіальні успіхи. Але українські військові можуть призупинити свій контрнаступ на фронті.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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В чому причина

За словами керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, "протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу".

У виданні The Wall Street Journal також повідомили 17 червня, що українські сили "здебільшого призупинили просування останніми днями", адже командування України переглядає тактику.

В Інституті пояснюють, що такі висновки співпадають з думкою експертів, на які посилається WSJ щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України.

"Раніше в ISW зазначали, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля. Оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України", — додали у повідомленні.

Як проходить український контрнаступ

За інформацією ISW, на геолокаційних кадрах можна побачити, що українські війська здійснили обмежене просування в межах 30 км на південь від Кремінної.

За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, за останні два тижні українські сили просунулися більш ніж на кілометр на північ від Авдіївки на лінії фронту в Донецькій області.

"Російські джерела стверджували, що українські війська проводили контрнаступальні операції на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на адміністративному кордоні між західною Донецькою та східною Запорізькою областями та здійснили деякі локальні наступи", — додали у повідомленні.

ЗСУ продовжували наступати на заході Запорізької області, а геолокаційні кадри показують, що наші захисники увійшли в західну частину П’ятихаток (41 км на південний схід від міста Запоріжжя), на південний захід від Оріхова.

Своєю чергою речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень зазначив, що російські війська продовжують контратаку на заході Донецької та Запорізької областей, а українські воїни мають "багато роботи".

Також, за інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, російські війська продовжують перекидати особовий склад і важку військову техніку з Нової Каховки та Каховки на сході Херсонщини на лінію фронту в Запорізькій області через Мелітополь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію росіян про знищення систем Patriot. За його словами, всі вони продовжують збивати ворожі ракети та захищати небо.