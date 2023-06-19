Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Маляр назвала направления, где продолжаются горячие бои arrow

Маляр назвала направления, где продолжаются горячие бои

19 июня 2023 17:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Маляр назвала направления, где продолжаются горячие бои
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Military Media Center
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российская Федерация не хочет менять свои планы и хочет выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Читайте также:

Горячие направления фронта

По словам Маляр, вражеские войска сконцентрировали большое количество своих подразделений преимущественно на востоке нашей страны.

"Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу",— написала Маляр.

По ее словам, там сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

Напомним, Вооруженные силы Украины 18 июня продолжали проводить контрнаступательные действия на четырех участках фронта и получили некоторые территориальные успехи. Но украинские военные могут приостановить свое контрнаступление на фронте.

В издании The Wall Street Journal сообщили, что украинские силы "в основном приостановили продвижение в последние дни", ведь командование Украины пересматривает тактику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас