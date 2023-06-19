Маляр назвала направления, где продолжаются горячие бои

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Military Media Center

Российская Федерация не хочет менять свои планы и хочет выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

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По словам Маляр, вражеские войска сконцентрировали большое количество своих подразделений преимущественно на востоке нашей страны.

"Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу",— написала Маляр.

По ее словам, там сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

Напомним, Вооруженные силы Украины 18 июня продолжали проводить контрнаступательные действия на четырех участках фронта и получили некоторые территориальные успехи. Но украинские военные могут приостановить свое контрнаступление на фронте.

В издании The Wall Street Journal сообщили, что украинские силы "в основном приостановили продвижение в последние дни", ведь командование Украины пересматривает тактику.