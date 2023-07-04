Маляр розповіла, скільки жінок зараз в ЗСУ

Ганна Маляр. Фото: Всеукраїнський Форум "Лідерство жінок під час війни"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наразі 42 тисячі жінок служать у Збройних силах України, серед яких — 5 тисяч перебувають на фронті на передових позиціях. Разом із цивільними працівницями ця цифра сягає до 60 тисяч.

Про це вона заявила під час Всеукраїнського Форуму "Лідерство жінок під час війни", передає наша журналістка Новини.LIVE.

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"Близько 5 тисяч українських жінок зараз перебувають на передньому краї. І я не соромлюсь говорити, що ніякої рівності не може бути в сенсі навантаження випробувань, з якими там стикаються чоловіки. Я вважаю, що для жінок це набагато складніше з різних причин", — наголосила Маляр.

Виконують важку чоловічу роботу

За її словами, ті жінки, які зараз на фронті, є надсильними, тому Україна якраз зараз демонструє це всьому світу.

"Я перебуваю онлайн 24 на 7 на зв’язку з нашими командувачами, які воюють, південь і схід, буквально вчора я попросила тенденцію, що ви зараз відчуваєте, який процес відбувається на фронті. Командувач сказав: ми займаємося рутинною важкою чоловічою роботою, тому що це дуже важка робота, і жінки у нас на фронті самі виявили бажання туди піти. Вони виконують важку роботу з надмірними навантаженнями. Вони пересилюють всі можливості, закладені природою для жінки — я не боюсь це сказати. Це надсильні жінки. Україна якраз це демонструє зараз світу. Це дуже потужна українська сила", — додала вона.

Нагадаємо, українське законодавство не передбачає примусову мобілізацію жінок, але за бажанням жінки можуть добровільно встати на військовий облік.