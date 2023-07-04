Контрнаступление ВСУ на юге: Маляр рассказала о продвижении

Украинские военные работают на одном из участков фронта. Фото: ВСУ

Вооруженные Силы Украины понемногу продвигаются на юге, однако из-за безопасности личного состава и самих операций Генштаб не может подтверждать такие данные оперативно. Это сильнейший вызов для такого демократического и открытого общества, как в Украине.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр на одной из панелей форума "Лидерство женщин во время войны", передают Новини.LIVE.

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Маляр отметила, что в круг ее обязанностей входит, в том числе, работа с информационным фронтом и приоритетом по этому направлению является безопасность ВСУ и наших операций.

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Организаторы форума "Лидерство женщин во время войны"

"И здесь возникает самый сильный вызов, ведь нашему демократическому и открытому обществу крайне сложно объяснять, почему мы молчим три дня. Мы действительно на юге немного продвигаемся, но вам об этом еще не говорим. Приходится жертвовать всем ради безопасности ВСУ, потому что это приоритет", — сказала Маляр.



Напомним, ранее Анна Маляр рассказала, что в настоящее время в ВСУ служат 42 тысячи женщин, среди которых 5 тысяч находятся на фронте на передовых позициях. Вместе с гражданскими работницами эта цифра достигает 60 тысяч.