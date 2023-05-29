Маляр пояснила, чому росіяни розповсюджують фейки про війну
Російська сторона веде війну як на військовому, так й на психологічному рівні. Окупанти прагнуть підірвати українську єдність та психологічну стійкість.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Росіяни розповсюджують фейки
Методи їх ведення війни включають як військові тактики, так і інформаційні атаки. Наприклад, запуск ракет із цивільних цілей у серці Києва. Цей метод застосовується з психологічною метою — викликати страх та тривогу.
"Київ для українців не лише столиця, а й символ стійкості та опору. Тому, завдаючи удару по Києву, ворог демонструє вразливість нашого головного символу опору. Таким чином вони намагаються закласти підсвідоме враження про беззахисність нашої столиці в українців", — сказала Маляр.
Майже одночасно з ракетною атакою, всього за кілька годин до її початку, розпочалася інформаційна та психологічна атака. Наступний крок ворога — дискредитація військово-політичного керівництва. Вони прагнуть інформаційно впливати тих, хто користується довірою народу.
Мета таких дій аналогічна до мети ракетних атак на Київ — навіяти почуття беззахисності. Росіянам вдається цього досягти, використовуючи як військові, і інформаційні засоби.
Нагадаємо, за словами Ганни Маляр, у Бахмуті значно знизилася інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямі.