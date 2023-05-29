Маляр пояснила, чому росіяни розповсюджують фейки про війну

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр. Фото: facebook

Російська сторона веде війну як на військовому, так й на психологічному рівні. Окупанти прагнуть підірвати українську єдність та психологічну стійкість.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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Методи їх ведення війни включають як військові тактики, так і інформаційні атаки. Наприклад, запуск ракет із цивільних цілей у серці Києва. Цей метод застосовується з психологічною метою — викликати страх та тривогу.

"Київ для українців не лише столиця, а й символ стійкості та опору. Тому, завдаючи удару по Києву, ворог демонструє вразливість нашого головного символу опору. Таким чином вони намагаються закласти підсвідоме враження про беззахисність нашої столиці в українців", — сказала Маляр.

Майже одночасно з ракетною атакою, всього за кілька годин до її початку, розпочалася інформаційна та психологічна атака. Наступний крок ворога — дискредитація військово-політичного керівництва. Вони прагнуть інформаційно впливати тих, хто користується довірою народу.

Мета таких дій аналогічна до мети ракетних атак на Київ — навіяти почуття беззахисності. Росіянам вдається цього досягти, використовуючи як військові, і інформаційні засоби.

Нагадаємо, за словами Ганни Маляр, у Бахмуті значно знизилася інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямі.