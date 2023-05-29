Маляр объяснила, почему россияне распространяют фейки о войне

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: facebook

Российская сторона ведет войну не только на военном, но и на психологическом уровне. Они стремятся подорвать наше единство и психологическую устойчивость, два ключевых элемента сопротивления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Методы их ведения войны включают в себя как военные тактики, так и информационные атаки. Например, запуск ракет по гражданским целям в сердце Киева. Этот метод применяется с психологической целью — вызвать страх и тревогу.

"Киев для украинцев не только столица, но и символ стойкости и сопротивления. Поэтому, нанося удар по Киеву, враг демонстрирует уязвимость нашего главного символа сопротивления. Таким образом, они пытаются заложить подсознательное впечатление о беззащитности нашей столицы у украинцев", — сказала Маляр.

Почти одновременно с ракетной атакой, всего за несколько часов до ее начала, началась информационная и психологическая атака. Следующий шаг врага — дискредитация военно-политического руководства. Они стремятся информационно воздействовать на тех, кто пользуется доверием народа.

Цель таких действий аналогична цели ракетных атак на Киев — внушить чувство беззащитности. Россиянам удается этого добиться, используя как военные, так и информационные средства.

Напомним, по словам Анны Маляр, в Бахмуте значительно снизилась интенсивность наступательных действий врага, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения РФ. Также оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.