Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Маляр объяснила, почему россияне распространяют фейки о войне arrow

Маляр объяснила, почему россияне распространяют фейки о войне

29 мая 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Маляр объяснила, почему россияне распространяют фейки о войне
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российская сторона ведет войну не только на военном, но и на психологическом уровне. Они стремятся подорвать наше единство и психологическую устойчивость, два ключевых элемента сопротивления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Россияне распространяют фейки

Методы их ведения войны включают в себя как военные тактики, так и информационные атаки. Например, запуск ракет по гражданским целям в сердце Киева. Этот метод применяется с психологической целью — вызвать страх и тревогу. 

"Киев для украинцев не только столица, но и символ стойкости и сопротивления. Поэтому, нанося удар по Киеву, враг демонстрирует уязвимость нашего главного символа сопротивления. Таким образом, они пытаются заложить подсознательное впечатление о беззащитности нашей столицы у украинцев", — сказала Маляр.

Почти одновременно с ракетной атакой, всего за несколько часов до ее начала, началась информационная и психологическая атака. Следующий шаг врага — дискредитация военно-политического руководства. Они стремятся информационно воздействовать на тех, кто пользуется доверием народа.

Цель таких действий аналогична цели ракетных атак на Киев — внушить чувство беззащитности. Россиянам удается этого добиться, используя как военные, так и информационные средства.

Напомним, по словам Анны Маляр, в Бахмуте значительно снизилась интенсивность наступательных действий врага, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения РФ. Также оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас