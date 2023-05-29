Маляр рассказала, как изменилась ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

В Бахмуте значительно снизилась интенсивность наступательных действий врага, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения РФ. Также оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр отметила, что украинские войска своими действиями ощутимо усложняют врагу процесс стабилизации обороны и перегруппировки. Несмотря на то, что наступательные действия россиян снизились, интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов только усиливается.

"Бахмут. "Вагнеровцы" выводят свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет"", — рассказала заместитель министра обороны.

Она добавила, что замена вражеских подразделений также происходит на севере пригорода Бахмута, а к югу от города враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения.

"Продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется в связи с выполнением других задач", — подытожила Анна Маляр.

Напомним, недавно стало известно, куда РФ хочет опрокинуть "вагнеровцев" из Бахмута. Командование российских оккупационных сил хочет перебросить ЧВК "Вагнер" на новое "горячее направление" для улучшения там ситуации. Таким направлением может стать Авдеевка.