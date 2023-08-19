Маляр пояснила тактику обстрілу українських міст росіянами

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: google

Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також:

Тактика обстрілу росіянами українських міст

За словами Маляр, росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація.

"Звісно, вони і без публічності знають, де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше", — розповідає заступниця Резнікова.

Вона також розповіла про випадки, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу.

"Публічні заходи — це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні. Під час війни це ризик обох сторін — організаторів і відвідувачів (або їхніх законних представників, якщо ми про дітей говоримо)", — наголосила Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що сьогодні немає безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті, тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо.

Нагадаємо, раніше Маляр відреагувала на чутки іноземних ЗМІ про кількість загиблих українських військових.