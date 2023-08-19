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Маляр пояснила тактику обстрілу українських міст росіянами

19 серпня 2023 22:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Маляр пояснила тактику обстрілу українських міст росіянами
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. 

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

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За словами Маляр, росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація. 

"Звісно, вони і без публічності знають, де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше", — розповідає заступниця Резнікова. 

Вона також розповіла про випадки, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу. 

"Публічні заходи — це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні.  Під час війни це ризик обох сторін — організаторів і відвідувачів (або їхніх законних представників, якщо ми про дітей говоримо)", — наголосила Ганна Маляр. 

Вона підкреслила, що сьогодні немає безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті, тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо.

Нагадаємо, раніше Маляр відреагувала на чутки іноземних ЗМІ про кількість загиблих українських військових. 

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