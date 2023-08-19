Маляр відреагувала на чутки іноземних ЗМІ про кількість загиблих українських військових

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю, тому що це вимога військових.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Втрати українських військових

За словами Маляр, під час воєнного стану інформація про кількість загиблих українських військових — державна таємниця, тому що це вимога військових.

"Чому ці дані таємні? Тому що під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій", — пояснила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що певні дії військових залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відтак, через відомі цифри ворог може прорахувати дії українських бійців. Йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наступні кроки.

"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею.

Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", — підсумувала Маляр.

Що передувало

Як відомо, раніше видання The New York Times, посилаючись на неназваних посадовців США повідомляло, що загальна кількість вбитих і поранених військових з боку України та Росії за 18 місяців повномасштабної війни оцінюється в майже у 500 тисяч, більшість — росіяни.

З російського боку, за оцінками США, загальна кількість втрат становить 300 тисяч, з них 120 тисяч — загиблі й 170-180 тисяч — поранені. Україна ж, за цими ж підрахунками, втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч пораненими.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 18 серпня, українські військові знищили близько 500 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ зменшилася на 257 210 осіб.