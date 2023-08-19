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Маляр объяснила тактику обстрела украинских городов россиянами

19 августа 2023 22:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Маляр объяснила тактику обстрела украинских городов россиянами
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россияне воюют очень эмоционально. Они не просто целятся в гражданские объекты, а ищут те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По словам Маляр, россиян донимает все успешное, что у нас есть. Уже не раз они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень положительная публичная информация.

"Конечно, они и без публичности знают, где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно болезненнее", — рассказывает заместитель Резникова.

Она также рассказала о случаях, когда мероприятия проводились без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало. Именно в момент проведения мероприятия.

"Публичные мероприятия — это всегда риск и лотерея, независимо от того, обнародована ли о них информация или нет. Во время войны это риск обеих сторон — организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим)", — подчеркнула Анна Маляр.

Она подчеркнула, что сегодня нет безопасного места в Украине. Надежно только в укрытии, поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем.

Напомним, ранее Маляр отреагировала на слухи иностранных СМИ о количестве погибших украинских военных.

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