Маляр порівняла українські і російські втрати під час контрнаступу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: ukrinform

Останній тиждень росіяни поширюють фейки щодо втрат українських військових під час наступу. Проте армії РФ зазнає в рази більші втрати на полі бою.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Співвідношення українських та російських втрат

Маляр пояснює, що росіяни поширюють пропаганду, аби деморалізувати українців та створити паніку. Проте українська армія несе в рази менші втрати порівняно з окупантами.

"Я хочу нагадати, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, тому що цим може скористатись ворог для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою, але загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат", — наголосила заступниця міністра оборони.

Маляр зазначила, що співвідношення загиблих по двох оперативно стратегічних угрупованнях військ, які зараз наступають, то за минулий тиждень цифри такі:

по "Хортиці" (це там де Бахмутський напрямок) — у ворога загиблих у 8,73 раза більше, майже в дев’ять разів;

по "Таврії" (там де Запорізький і Бердянський напрямки) — загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас.

Нагадаємо, нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) пояснив, що російський диктатор Володимир Путін перебільшує втрати ЗСУ, аби вплинути на Захід. Він, імовірно, чекає, що ця неправдива інформація вплине на бажання Заходу допомагати Україні.