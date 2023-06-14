Маляр сравнила украинские и российские потери во время контрнаступления

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: ukrinform

Последнюю неделю россияне распространяют фейки по потере украинских военных во время наступления. Однако армии РФ терпит в разы большие потери на поле боя.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр объясняет, что россияне распространяют пропаганду, чтобы деморализовать украинцев и создать панику. Однако украинская армия несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами.

"Я хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя, но в целом на протяжении всей войны у нас в разы меньше потерь", — отметила заместитель министра обороны.

Маляр отметила, что соотношение погибших по двум оперативно стратегическим группировкам наступающих сейчас войск, то за прошедшую неделю цифры таковы:

по "Хортице" (это там где Бахмутское направление) - у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в девять раз;

по "Таврии" (там где Запорожское и Бердянское направления) — погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас.

Напомним, недавно американский Институт изучения войны (ISW) объяснил, что российский диктатор Владимир Путин преувеличивает потери ВСУ, чтобы повлиять на Запад. Он, вероятно, ожидает, что эта ложная информация повлияет на желание Запада помогать Украине.