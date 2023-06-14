Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ за добу знищили майже 700 окупантів і купу російської техніки, — Генштаб arrow

ЗСУ за добу знищили майже 700 окупантів і купу російської техніки, — Генштаб

14 червня 2023 08:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили майже 700 окупантів і купу російської техніки, — Генштаб
Український артилерист на фронті. Фото: Facebook Генштабу
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані росіяни

За 13 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 680 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили вісім танків, 11 бронемашин, 17 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 943 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 653 (+11) од.;
  • артилерійських систем — 3 783 (+17) од.;
  • РСЗВ — 603 (+2) од.;
  • засобів ППО — 364 (+1) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 300 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 324 (+15) од.;
  • крилатих ракет — 1196 (+13) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 482 (+9) од.;
  • спеціальної техніки — 516 (+5) од.
Втрати російської армії на 13 червня 2023 року
Втрати російської армії на 13 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за подіями російсько-української війни можна слідкувати за допомогою онлайн-карт.

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB