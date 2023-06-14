ЗСУ за добу знищили майже 700 окупантів і купу російської техніки, — Генштаб

Український артилерист на фронті. Фото: Facebook Генштабу

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 13 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 680 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили вісім танків, 11 бронемашин, 17 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано;

танків — 3 943 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 7 653 (+11) од.;

артилерійських систем — 3 783 (+17) од.;

РСЗВ — 603 (+2) од.;

засобів ППО — 364 (+1) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 300 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 324 (+15) од.;

крилатих ракет — 1196 (+13) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 482 (+9) од.;

спеціальної техніки — 516 (+5) од.

Втрати російської армії на 13 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за подіями російсько-української війни можна слідкувати за допомогою онлайн-карт.