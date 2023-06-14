ЗСУ за добу знищили майже 700 окупантів і купу російської техніки, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані росіяни
За 13 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 680 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили вісім танків, 11 бронемашин, 17 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню.
Загальні втрати ворожої армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано;
- танків — 3 943 (+8) од.;
- бойових броньованих машин — 7 653 (+11) од.;
- артилерійських систем — 3 783 (+17) од.;
- РСЗВ — 603 (+2) од.;
- засобів ППО — 364 (+1) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 300 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 324 (+15) од.;
- крилатих ракет — 1196 (+13) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 482 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 516 (+5) од.
Нагадаємо, за подіями російсько-української війни можна слідкувати за допомогою онлайн-карт.