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Маляр повідомила про наміри рф зірвати мобілізацію в Україні

29 березня 2023 16:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

росія прагне зірвати мобілізацію в Україні За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, у росії наразі дві основні цілі.

Про це Маляр заявила в інтерв'ю "Українському радіо".

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По-перше, росія хоче позбавити Україну підтримки із боку Заходу. Російське керівництво побоюється, що західні країни нададуть українській армії обіцяне озброєння.

По-друге, російська влада прагне зірвати і послабити українську мобілізацію, оскільки усвідомлює, що зброя стає ефективною лише в руках досвідчених і навчених солдатів.

Маляр наголосила, що росія найбільше боїться українських воїнів та зброї, яка може бути надана Україні від західних союзників. Відповідно, стратегія російської сторони має на меті підрив України.

Нагадаємо, що в Україні не планують проводити загальну мобілізацію через можливе розміщення російської ядерної зброї на території білорусі.

За словами представника комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, посилення заходів може відбутися, якщо будуть потрібні додаткові сили на фронті, наприклад, для проведення контрнаступу.

Веніславський наголосив, що мобілізаційні завдання походять від Генерального штабу ЗСУ. Він пояснив, що у разі переходу України до контратак можуть знадобитися додаткові сили та засоби для забезпечення ефективності наступальних операцій. Це буде визначено Генеральним штабом з огляду на планування, перспективи та реальний стан справ.

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