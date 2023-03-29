Маляр сообщила о намерениях рф сорвать мобилизацию в Украине
россия стремится сорвать мобилизацию в Украине. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, у россии на данный момент две основные цели.
Об этом Маляр заявила в интервью "Украинскому радио".
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Мобилизация в Украине и планы рф
Во-первых, россия хочет лишить Украину поддержки со стороны Запада. Российское руководство опасается, что западные страны предоставят украинской армии обещанное вооружение.
Во-вторых, российские власти стремятся сорвать и ослабить украинскую мобилизацию, так как осознают, что оружие становится эффективным лишь в руках опытных и обученных солдат.
Маляр подчеркнула, что россия больше всего боится украинских воинов и оружия, которое может быть предоставлено Украине от западных союзников. Соответственно, стратегия российской стороны нацелена на подрыв Украины.
Напомним, что в Украине не планируют проводить всеобщую мобилизацию из-за возможного размещения российского ядерного оружия на территории беларуси.
По словам представителя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, усиление мероприятий может произойти, если потребуются дополнительные силы на фронте, например, для проведения контрнаступления.
Вениславский подчеркнул, что мобилизационные задачи исходят от Генерального штаба ВСУ. Он объяснил, что в случае перехода Украины к контратакам могут понадобиться дополнительные силы и средства для обеспечения эффективности наступательных операций. Это будет определено Генеральным штабом, учитывая планирование, перспективы и реальное положение дел.