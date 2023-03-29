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Маляр сообщила о намерениях рф сорвать мобилизацию в Украине

29 марта 2023 16:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Заместитель министра обороны Анна Маляр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

россия стремится сорвать мобилизацию в Украине. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, у россии на данный момент две основные цели.

Об этом Маляр заявила в интервью "Украинскому радио".

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Во-первых, россия хочет лишить Украину поддержки со стороны Запада. Российское руководство опасается, что западные страны предоставят украинской армии обещанное вооружение.

Во-вторых, российские власти стремятся сорвать и ослабить украинскую мобилизацию, так как осознают, что оружие становится эффективным лишь в руках опытных и обученных солдат.

Маляр подчеркнула, что россия больше всего боится украинских воинов и оружия, которое может быть предоставлено Украине от западных союзников. Соответственно, стратегия российской стороны нацелена на подрыв Украины.

Напомним, что в Украине не планируют проводить всеобщую мобилизацию из-за возможного размещения российского ядерного оружия на территории беларуси.

По словам представителя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, усиление мероприятий может произойти, если потребуются дополнительные силы на фронте, например, для проведения контрнаступления.

Вениславский подчеркнул, что мобилизационные задачи исходят от Генерального штаба ВСУ. Он объяснил, что в случае перехода Украины к контратакам могут понадобиться дополнительные силы и средства для обеспечения эффективности наступательных операций. Это будет определено Генеральным штабом, учитывая планирование, перспективы и реальное положение дел. 

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