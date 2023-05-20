Маляр прокоментувала російські чутки про загибель Залужного

Ганна Маляр та Валерій Залужний. Колаж: Новини.LIVE

Росіяни запустили фейк про загибель Валерія Залужного через ситуацію в Бахмуті. Зараз на цій ділянці фронту пік напруги, тож подібні чутки можуть вплинути на настрій військових.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.

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Ганна Маляр спростувала чутки, які поширювали росіяни, про зникнення чи загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Головком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", — написала чиновниця.

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Маляр назвала історію із цими чутками типовою інформаційною спецоперацією росіян.

Ця операція коротка, наголосила заступниця міністра оборони, вона живе від кількох годин до одного дня, бо інформацію про таку публічну особу дуже легко перевірити.

"Наразі, момент поширення зрозумілий — пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію", — наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше росіяни почали поширювати фейкову інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів. Йшлося про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача східного угруповання військ Олександра Сирського та командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюру.