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РФ запустила фейк про загибель українських командирів: яка мета ворога

10 травня 2023 15:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ запустила фейк про загибель українських командирів: яка мета ворога
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: facebook/ganna maliar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни поширюють фейкову інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів. Йдеться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача східного угруповання військ Олександра Сирського та командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюру.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Маляр заявила, що всі українські командири живі.

За її словами, такі повідомлення мають на меті декілька цілей: 

  • психологічний вплив на саму людину;
  • деморалізація українських військ;
  • короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

"Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, у яких умовах воює наше командування", — наголосила Маляр.

Нагадаємо, російська пропаганда під іменем французьких аніматорів ширить мережею третю серію провокаційного мультсеріалу Ukraine Inc. про Володимира Зеленського. Там його зобразили "фюрером, який відправляє свій народ у м'ясорубку".

Також ми писали, що у світових ЗМІ та соцмережах з’явилися нові фейки та маніпуляції про війну в Україні. Так, проросійського блогера назвали жертвою "українських нацистів", а зниклих дітей нібито бачили у західних педофілів.

Додамо, нещодавно Центр протидії дезінформації спростовував російський фейк про потрапляння української ракети в будинок на Київщині.

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