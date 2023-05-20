Маляр прокомментировала российские слухи о гибели Залужного
Россияне запустили фейк о гибели Валерия Залужного из-за ситуации в Бахмуте. Сейчас на этом участке фронта пик напряжения, так что подобные слухи могут повлиять на настроение военных.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.
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Анна Маляр опровергла слухи, распространяемые россиянами, об исчезновении или гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Главком на месте. Делает свою работу. Только общались", — написала чиновница.
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Маляр назвала историю с этими слухами типичной информационной спецоперацией россиян.
Эта операция короткая, отметила заместитель министра обороны, она живет от нескольких часов до одного дня, потому что информацию о таком публичном лице очень легко проверить.
"Пока момент распространения понятен — пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию", — подчеркнула Анна Маляр.
Напомним, ранее россияне начали распространять фейковую информацию о якобы ликвидации украинских командующих. Речь шла о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, командующем Восточной группировкой войск Александре Сырском и командующем Силами территориальной обороны ВСУ Игоре Танцуре.