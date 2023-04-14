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Маляр прокоментувала скандальне відео з багатодітним військовим на фронті

14 квітня 2023 19:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Маляр прокоментувала скандальне відео з багатодітним військовим на фронті
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Ukraine Media Cеnter
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український військовослужбовець Михайло Чокнадій висловив своє занепокоєння тим, що до його роти, яка виконує завдання на Бахмутському напрямі, направили людей без підготовки, зокрема багатодітного батька. Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що буде призначена перевірка інформації, озвученої у відео, яке розповсюджено у соціальних мережах.

Про це заявила сама Ганна Маляр.

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У заяві стверджується, що жодна дитина військовослужбовця з відео не зареєстрована офіційно, а опікунство не оформлене. Також заначається, що мобілізація багатодітних батьків може відбуватися лише за їхньою згодою. Відстрочення від мобілізації для багатодітних батьків надається при наданні документів, що підтверджують утримання трьох або більше дітей віком до 18 років. 

Військовослужбовці сил ТРО після отримання мобілізаційного розпорядження проходять базову загальновійськову підготовку та професійну підготовку у навчальних центрах, залежно від стану здоров'я та придатності бійці можуть проходити підготовку у батальйонах резерву.

У командуванні уточнили, що термін подальшої професійної підготовки залежить від військово-облікової спеціальності.

Таким чином, заява Михайла Чокнадія про направлення недосвідчених людей у його роту викликала реакцію у відповідь з боку командування Сил тероборони Збройних сил України.

У заяві наголошується, що мобілізація багатодітних батьків можлива лише за їхньої згоди та наявності відповідних документів. Військовослужбовці сил ТРО проходять базову та професійну підготовку, залежно від їхнього стану здоров'я та придатності.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України відзвітували, як відбуватиметься забезпечення військових ЗСУ літньою формою одягу. Там описали поетапно, як відбувається прийом та передача літнього військового одягу.

 

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