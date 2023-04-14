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В Минобороны разъяснили, как происходит процесс обеспечения бойцов ВСУ летней формой

14 апреля 2023 17:28
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Как происходит процесс обеспечения бойцов ВСУ летней формой одежды
Военнослужащий складывает коробки с летней одеждой для военных. Фото: Министерство обороны Украины
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Министерстве обороны Украины отчитались, как будет происходить обеспечение военных ВСУ летней формой одежды. Там описали поэтапно, как происходит прием и передача летней военной одежды.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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В Министерстве обороны Украины заявляют, что обеспечение летней формой военнослужащих ВСУ является одной из приоритетных задач.

"Процесс происходит планово, в соответствии с нормами обеспечения вещевым имуществом военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в мирное время и особый период. Для всех предметов вещевого имущества установлены сроки их эксплуатации. Конечно, учитываются объективные факторы, которые могут возникать в условиях столкновение с врагом и ведение боевых действий" , — заявили в ведомстве.

Как будет работать процесс обеспечения по форме

В Минобороны заявили, что к сотрудничеству привлекают отечественных поставщиков одежды. Процесс заключения договоров идет полноценно и планово. Некоторые вещи могут поступать от сил логистики к вещественным складам с задержкой из-за сложностей логистики. Это связано с тем, что в транспортировке главным становится вопрос безопасности. Несмотря на это, в ведомстве уверяют, что все поступит своевременно.

"На 10.04.2023 потребность в костюмах летних полевых на вещевых складах обеспечена УЖЕ на 76%. Еще 244 тысячи комплектов находятся на Объединенных центрах обеспечения и еще 280,9 тысячи комплектов поступит от промышленности до конца апреля. То есть общая обеспеченность — выполнена на 100%. Даже формируется резерв. Впрочем, надо всегда учитывать вопросы распределения и логистики в войсках", — объяснили в Минобороны.

Также напоследок там добавили, что вещественные склады ВСУ имеют достаточные запасы летней формы, поэтому критических нужд нет.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает поставок зенитно-ракетных комплексов ЗРК Patriot и Samp-T в ближайшее время. Предполагается, что специалисты будут учиться два месяца, прежде чем системы появятся на украинской территории.

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