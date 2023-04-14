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Маляр прокомментировала скандальное видео с многодетным военным на фронте

14 апреля 2023 19:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Маляр прокомментировала скандальное видео с многодетным военным на фронте
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Ukraine Media Cеnter
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинский военнослужащий Михаил Чокнадий выразил свою обеспокоенность тем, что в его роту, выполняющую задачи на Бахмутском направлении, направили людей без подготовки, в частности многодетного отца. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что будет назначена проверка информации, озвученной в видео, распространенном в социальных сетях.

Об этом заявила сама Анна Маляр.

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В заявлении утверждается, что ни один ребенок военнослужащего из видео не зарегистрирован официально, а опекунство не оформлено. Также отмечается, что мобилизация многодетных родителей может происходить только с их согласия. Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей предоставляется при предоставлении документов, подтверждающих содержание трех или более детей в возрасте до 18 лет.

Военнослужащие сил ТРО после получения мобилизационного распоряжения проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах, в зависимости от состояния здоровья и пригодности бойцы могут проходить подготовку в батальонах резерва.

В командовании уточнили, что срок дальнейшей профессиональной подготовки зависит от военно-учетной специальности.

Таким образом, заявление Михаила Чокнадия о направлении неопытных людей в его роту вызвало ответную реакцию со стороны командования Сил теробороны Вооруженных сил Украины. 

В заявлении подчеркивается, что мобилизация многодетных родителей возможна только при их согласии и наличии соответствующих документов. Военнослужащие сил ТРО проходят базовую и профессиональную подготовку, в зависимости от их состояния здоровья и пригодности.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины отчитались, как будет происходить обеспечение военных ВСУ летней формой одежды. Там описали поэтапно, как происходит прием и передача летней военной одежды.

 

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