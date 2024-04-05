Маляр розповіла, чого росіяни навчилися в українців під час війни

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar

Російські військові також вчаться на цій війні, вони швидко запозичують методи української армії та копіюють деякі наші військові рішення. Цей процес неминучий, але щоб надалі тримати перевагу над загарбниками на фронті, нашим оборонцям потрібна зброя та системи протиповітряної оборони.

Про це заявила колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram в п'ятницю, 5 квітня.

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Маляр розповіла, що на початку повномасштабної війни нашою ключовою перевагою була фаховість військових. За її словами, усі наші операції планувались майстерніше, а наша військова бюрократія і шлях прийняття рішень були набагато менші ніж у ворога.

Ексзаступниця очільника Міноборони зазначила, що українське керівництво навіть фіксували, скільки днів минає від втрати позиції у росіян до прийняття рішення щодо подальших дій. І в окупантів у 2022 році це було в рази довше, ніж у нас.

"Втім, це не тільки ми усвідомили, а й ворог теж. Бо якщо суто математично підходити до порівняння двох армій, то нас вже не повинно було існувати як держави. А ми звільнили чимало територій і доволі впевнено тримаємо оборону. Тож, вороги почали в нас вчитись", — наголосила Маляр.

За її словами, росіяни запозичили в нас певну специфіку роботи штабів, яка давала нам перевагу. Вони почали копіювати деякі наші військові рішення та оптимізували процес їх прийняття. І попри те, що вони потужно наступають, вони використовують наші військові ідеї навіть щодо пересування підрозділів.

"Цей процес неминучий і час грає проти нас. Чи є з цього вихід? Він був і рік тому — допомогти нам зі зброєю та ППО, аби ми отримали перевагу над ворогом і швидше звільнили свої території", — підкреслила урядовиця.

Скриншот допису Ганни Маляр

Нагадаємо, військовий аналітик Євген Дикий розповів, що співвідношення українців до росіян на лінії зіткнення складає один до десяти. Сили оборони знищують значно більше живої сили окупантів, але і наші людські ресурси "не вічні".

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що попри перевагу російських військ у боєприпасах, Сили оборони навчились воювати не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, яка є.