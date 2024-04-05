Маляр рассказала, чему россияне научились у украинцев во время войны

Экс-замминистра обороны Анна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar

Российские военные также учатся на этой войне, быстро заимствуют методы украинской армии и копируют некоторые наши военные решения. Этот процесс неизбежен, но чтобы в дальнейшем держать преимущество над захватчиками на фронте, нашим защитникам нужно оружие и системы противовоздушной обороны.

Об этом заявила бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram в пятницу, 5 апреля.

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Маляр рассказала, что в начале полномасштабной войны нашим ключевым преимуществом была профессионализм военных. По ее словам, все наши операции планировались более мастерски, а наша военная бюрократия и путь принятия решений были намного меньше, чем у врага.

Экс-замглавы Минобороны отметила, что украинское руководство даже фиксировали, сколько дней проходит от потери позиции у россиян до принятия решения о дальнейших действиях. И у оккупантов в 2022 году это было в разы дольше, чем у нас.

"Впрочем, это не только мы осознали, но и враг тоже. Ведь если сугубо математически подходить к сравнению двух армий, то нас уже не должно было существовать как государства. А мы освободили немало территорий и достаточно уверенно держим оборону. Итак, враги начали в нас учиться", — подчеркнула Маляр.

По ее словам, россияне позаимствовали у нас определенную специфику работы штабов, которая давала нам преимущество. Они начали копировать некоторые военные решения и оптимизировали процесс их принятия. И несмотря на то, что они сильно наступают, они используют наши военные идеи даже для передвижения подразделений.

"Этот процесс неизбежен и время играет против нас. Есть ли из этого выход? Он был и год назад — помочь нам с оружием и ПВО, чтобы мы получили преимущество над врагом и быстрее освободили свои территории", — подчеркнула чиновник.

Скриншот сообщения Анны Маляр

Напомним, военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что соотношение украинцев к россиянам на линии столкновения составляет один к десяти. Силы обороны уничтожают гораздо больше живой силы оккупантов, но и наши человеческие ресурсы "не вечны".

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что, несмотря на преимущество российских войск в боеприпасах, Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования того оружия, которое есть.