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Маляр розповіла, яка ситуація в Бахмуті

24 травня 2023 19:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Маляр розповіла, яка ситуація в Бахмуті
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж дня, 24 травня, у передмісті Бахмута спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах. Однак це не означає, що ворог слабшає.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр зазначила, що зниження інтенсивності у Бахмуті не означає, що ворог слабшає. Навпаки — ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. 

"Разом з тим, нашим військам вдається потроху просуватись. В місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Ворог здійснює заміну підрозділів", — розповідає заступниця міністра оборони. 

Вона додала, що наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста.

Нагадаємо, нещодавно речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий пояснив, у чому головний успіх Бахмутської операції ЗСУ. За його словами оборонна операція справді є успішною, бо вона досягла головних поставлених цілей та не дала росіян прорватися далі. 

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