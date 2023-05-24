Маляр рассказала, какая ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: google.com

В течение дня, 24 мая, в пригороде Бахмута наблюдается снижение интенсивности боев на флангах. Однако это не значит, что враг слабеет.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр отметила, что снижение интенсивности в Бахмуте не означает, что враг слабеет. Напротив, враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы.

"Вместе с тем нашим войскам удается понемногу продвигаться. В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг производит замену подразделений", — рассказывает заместитель министра обороны.

Она добавила, что наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города.

Напомним, недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил, в чем главный успех Бахмутской операции ВСУ. По его словам, оборонная операция действительно успешна, потому что она достигла главных поставленных целей и не дала россиян прорваться дальше.