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Маляр рассказала, какая ситуация в Бахмуте

24 мая 2023 19:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Маляр рассказала, какая ситуация в Бахмуте
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение дня, 24 мая, в пригороде Бахмута наблюдается снижение интенсивности боев на флангах. Однако это не значит, что враг слабеет.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр отметила, что снижение интенсивности в Бахмуте не означает, что враг слабеет. Напротив, враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы.

"Вместе с тем нашим войскам удается понемногу продвигаться. В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг производит замену подразделений", — рассказывает заместитель министра обороны.

Она добавила, что наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города.

Напомним, недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил, в чем главный успех Бахмутской операции ВСУ. По его словам, оборонная операция действительно успешна, потому что она достигла главных поставленных целей и не дала россиян прорваться дальше.

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