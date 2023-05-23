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Череватий пояснив, у чому головний успіх Бахмутської операції ЗСУ

23 травня 2023 11:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Череватий пояснив, у чому головний успіх Бахмутської операції ЗСУ
Прессекретар Східного угруповання військ Сергій Череватий. Фото: “АрміяInform”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські війська провели успішну оборонну операцію в Бахмуті. Українці завдали російським окупаційним військам колосальних втрат, знищивши найбоєздатніші підрозділів росіян, ПВК "Вагнер".

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

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Успішна оборонна операція

За словами Сергія Череватого, українська сторона, на відміну від росіян, не вигадують легенд про свої дії на фронті. 

Тому Бахмутська оборонна операція справді є успішною — бо вона досягла головних поставлених цілей.

"Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. І крім того, ми завдали їм колосальних втрат", — пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Головний подвиг бахмутських підрозділів

Сергій Череватий пояснив, що дуже важливим, ключовим моментом Бахмутської оборони є знищення ПВК "Вагнер", найбоєздатнішої частини окупаційних військ.

"Якраз ця заява Пригожина, що з 25 травня він виводить війська — це доказ поразки і латентної капітуляції", — наголосив Череватий.

Нагадаємо, учора, 22 травня, Сергій Череватий повідомив, що українським бійцям вдалося просунутися під Бахмутом. За 24 години вони змогли просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.

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