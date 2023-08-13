Маляр розповіла, коли передадуть на фронт форму для жінок

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України планує передати нову військову форму для жінок на фронт вже восени. Наразі контракт перебуває на стадії тендеру.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю The Guardian.

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Маляр зазначила, що нову форму вже схвалено. Контракт перебуває на стадії тендеру. За її словами, розробка зайняла час, адже вона містить етап тестування.

"Нам потрібно було створити форму для жінок. Навіть коли йдеться про спідню білизну, коли жінка тримає автомат, необхідно, щоб лямки не злітали з ліфчика, вибачте за такі подробиці. Потрібна спідня білизна, яка допомагає сходити в туалет у бойових умовах тощо", — додала Маляр.

В Україні затвердили нову жіночу форму. Фото: Міноборони

Нагадаємо, Міноборони України затвердило зразок-еталон літньої польової форми ЗСУ для жінок. Відтепер вона офіційно поставлена на забезпечення.

Також ми писали, що у Міноборони відреагували на закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. Там заявили, що міністерство не здійснювало її.