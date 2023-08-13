Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр розповіла, коли передадуть на фронт форму для жінок arrow

Маляр розповіла, коли передадуть на фронт форму для жінок

13 серпня 2023 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла, коли передадуть на фронт форму для жінок
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України планує передати нову військову форму для жінок на фронт вже восени. Наразі контракт перебуває на стадії тендеру.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю The Guardian.

Читайте також:

Військова форма для жінок

Маляр зазначила, що нову форму вже схвалено. Контракт перебуває на стадії тендеру. За її словами, розробка зайняла час, адже вона містить етап тестування.

"Нам потрібно було створити форму для жінок. Навіть коли йдеться про спідню білизну, коли жінка тримає автомат, необхідно, щоб лямки не злітали з ліфчика, вибачте за такі подробиці. Потрібна спідня білизна, яка допомагає сходити в туалет у бойових умовах тощо", — додала Маляр.

null
В Україні затвердили нову жіночу форму. Фото: Міноборони

Нагадаємо, Міноборони України затвердило зразок-еталон літньої польової форми ЗСУ для жінок. Відтепер вона офіційно поставлена на забезпечення.

Також ми писали, що у Міноборони відреагували на закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. Там заявили, що міністерство не здійснювало її.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Стугна" і дрони: чи варто Україні обмежитися виробництвом лише малої військової техніки

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз