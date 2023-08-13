Маляр рассказала, когда передадут на фронт форму для женщин

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины планирует передать новую военную форму для женщин на фронт уже осенью. В настоящее время контракт находится в стадии тендера.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью The Guardian.

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Маляр отметила, что новая форма уже одобрена. Контракт находится в стадии тендера. По ее словам, разработка заняла время, ведь она включает в себя этап тестирования.

"Нам нужно было создать форму для женщин. Даже когда речь идет о нижнем белье, когда женщина держит автомат, необходимо, чтобы лямки не слетали с лифчика, извините за такие подробности. Нужно нижнее белье, которое помогает сходить в туалет в боевых условиях и тому подобное", — добавила Маляр.

В Украине утвердили новую женскую форму. Фото: Минобороны

Напомним, Минобороны Украины утвердило образец-эталон летней полевой формы ВСУ для женщин. Теперь она официально поставлена на обеспечение.

Также мы писали, что в Минобороны отреагировали на закупку формы для подразделения ТрО ВСУ, в отношении которой проводится расследование. Там заявили, что министерство не осуществляло ее.