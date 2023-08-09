"Ситуація складна": Маляр розповіла про атаки росіян та успіхи ЗСУ на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar

Наразі осовною метою наступу російських окупантів є Куп'янський напрямок. Армія РФ сформувала наступальне угруповання та проводить спроби для просування, але вони є невдалими.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на Харківщині

За її словами, оперативна ситуація на цій ділянці фронту є складною, проте контрольованою, адже ЗСУ стримують наступ російських військ.

"Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Мета ворога на Куп’янському напрямку — прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп'янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день", — наголосила вона.

Маляр зазначила, що командування східного угруповання військ на місці приймають всі потрібні рішення для підсилення оборони.

Бахмутський напрямок

Заступниця міністра оборони наголосила, що на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступати на південному фланзі навколо Бахмуту. Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

"Ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве", — додала вона.

Південний напрямок

Наразі українці наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Сили оборони України мали успіхи в бік Урожайного, Приютного та Вербового.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське. Наші бійці не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій. І на Сході і на Півдні ворог зараз несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани", — зауважила Маляр.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена контрнаступу ЗСУ.