Маляр розповіла про фактори оборони Бахмута: подробиці
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, оборона міста Бахмута значно послаблює наступальний потенціал російських військ, а також дозволяє знищувати велику кількість техніки та особового складу окупантів. Вона зазначила, що Бахмут вже другий місяць перебуває під інтенсивним обстрілом, однак за всіх складних умов українські війська продовжують чинити опір і не дозволяють ворогові просунутися далі.
Про це Маляр заявила в ефірі телемарафону.
-
Коли Рамадан 2023: головні традиції та заборони мусульманського посту
-
Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України
-
Пригожин злякався наступу ЗСУ й просить допомоги в Шойгу
-
Новий скандал в Одесі: таксист розповідає, що США бомбардують Україну, а росія — молодець
-
Українцям не варто забувати про парасольку: в яких областях очікуються опади завтра
-
СБУ показала, як знищує окупантів
-
Окупанти продовжують облаштовувати шпиталі вздовж лінії фронту через великі втрати, — Генштаб
-
G7 відклала перегляд обмеження цін на російську нафту
-
Україна отримала від Норвегії танки Leopard
-
Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР
Оборона Бахмута
Маляр зазначила, що оборона Бахмута має два важливі аспекти: по-перше, вона значно знижує наступальний потенціал ворога, і по-друге, дозволяє знищувати техніку та особовий склад окупантів. Вона також зазначила, що в ході боїв відбуваються втрати з обох боків, проте у ворога вони значно вищі, і українські війська успішно знищують професійні підрозділи, зокрема підрозділи "Вагнера", кинуті на оточення Бахмута.
За словами Маляр, на цей час активні бої продовжуються в деяких частинах міста, і хоча у ворога є деякі успіхи, українські війська також досягають значних успіхів в обороні Бахмута. В цілому, оборона міста триває, попри бої і жорсткі умови, в яких вона проводиться.
Нагадаємо, що Авдіївка на Донеччині критично важлива для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто в "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.