Маляр розповіла про фактори оборони Бахмута: подробиці

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, оборона міста Бахмута значно послаблює наступальний потенціал російських військ, а також дозволяє знищувати велику кількість техніки та особового складу окупантів. Вона зазначила, що Бахмут вже другий місяць перебуває під інтенсивним обстрілом, однак за всіх складних умов українські війська продовжують чинити опір і не дозволяють ворогові просунутися далі.

Про це Маляр заявила в ефірі телемарафону.

Оборона Бахмута

Маляр зазначила, що оборона Бахмута має два важливі аспекти: по-перше, вона значно знижує наступальний потенціал ворога, і по-друге, дозволяє знищувати техніку та особовий склад окупантів. Вона також зазначила, що в ході боїв відбуваються втрати з обох боків, проте у ворога вони значно вищі, і українські війська успішно знищують професійні підрозділи, зокрема підрозділи "Вагнера", кинуті на оточення Бахмута.

За словами Маляр, на цей час активні бої продовжуються в деяких частинах міста, і хоча у ворога є деякі успіхи, українські війська також досягають значних успіхів в обороні Бахмута. В цілому, оборона міста триває, попри бої і жорсткі умови, в яких вона проводиться.

Нагадаємо, що Авдіївка на Донеччині критично важлива для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто в "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.