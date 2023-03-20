Маляр рассказала про факторы обороны Бахмута: подробности

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

Согласно заявлению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оборона города Бахмута значительно ослабляет наступательный потенциал российских войск, а также позволяет уничтожать большое количество техники и личного состава оккупантов. Она отметила, что Бахмут уже второй месяц находится под интенсивным обстрелом, однако при всех сложных условиях украинские войска продолжают сопротивляться и не позволяют врагу продвинуться дальше.

Об этом Маляр заявила в эфире телемарафона.

Оборона Бахмута

Маляр отметила, что оборона Бахмута имеет два важных аспекта: во-первых, она значительно снижает наступательный потенциал врага, и во-вторых, позволяет уничтожать технику и личный состав оккупантов. Она также отметила, что в ходе боев происходят потери с обеих сторон, однако у врага они значительно выше, и украинские войска успешно уничтожают профессиональные подразделения, в том числе подразделения "Вагнера", которые брошены на оцепление Бахмута.

По словам Маляр, на данный момент активные бои продолжаются в некоторых частях города, и хотя у врага есть некоторые успехи, украинские войска также добиваются значительных успехов в обороне Бахмута. В целом, оборона города продолжается, несмотря на бои и жесткие условия, в которых она проводится.

Напомним, что Авдеевка в Донецкой области критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.