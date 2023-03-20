Маляр рассказала про факторы обороны Бахмута: подробности
Согласно заявлению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оборона города Бахмута значительно ослабляет наступательный потенциал российских войск, а также позволяет уничтожать большое количество техники и личного состава оккупантов. Она отметила, что Бахмут уже второй месяц находится под интенсивным обстрелом, однако при всех сложных условиях украинские войска продолжают сопротивляться и не позволяют врагу продвинуться дальше.
Об этом Маляр заявила в эфире телемарафона.
-
Венгрия не будет участвовать в закупке боеприпасов для Украины, — глава МИД Сийярто
-
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов
-
путин заявил, что россия готова "обсудить" "мирный план" Китая относительно Украине
-
В Киеве продлили время продажи алкоголя: детали
-
125 маленьких одесситов родилось в течение прошлой недели
-
Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом, — Силы обороны
-
Пригожин хочет наказывать тех, кто отказывается хоронить "вагнеровцев" в рф
-
Городские власти рассказали, из-за чего в Киеве объявляли воздушную тревогу
-
Подоляк высмеял логику российских военных, которые надеялись быстро победить Украину
-
В "Динамо" почтили память погибшего защитника Украины
Оборона Бахмута
Маляр отметила, что оборона Бахмута имеет два важных аспекта: во-первых, она значительно снижает наступательный потенциал врага, и во-вторых, позволяет уничтожать технику и личный состав оккупантов. Она также отметила, что в ходе боев происходят потери с обеих сторон, однако у врага они значительно выше, и украинские войска успешно уничтожают профессиональные подразделения, в том числе подразделения "Вагнера", которые брошены на оцепление Бахмута.
По словам Маляр, на данный момент активные бои продолжаются в некоторых частях города, и хотя у врага есть некоторые успехи, украинские войска также добиваются значительных успехов в обороне Бахмута. В целом, оборона города продолжается, несмотря на бои и жесткие условия, в которых она проводится.
Напомним, что Авдеевка в Донецкой области критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.