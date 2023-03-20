Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Маляр рассказала про факторы обороны Бахмута: подробности arrow

Маляр рассказала про факторы обороны Бахмута: подробности

20 марта 2023 17:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно заявлению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оборона города Бахмута значительно ослабляет наступательный потенциал российских войск, а также позволяет уничтожать большое количество техники и личного состава оккупантов. Она отметила, что Бахмут уже второй месяц находится под интенсивным обстрелом, однако при всех сложных условиях украинские войска продолжают сопротивляться и не позволяют врагу продвинуться дальше.

Об этом Маляр заявила в эфире телемарафона.

Читайте также:

Оборона Бахмута

Маляр отметила, что оборона Бахмута имеет два важных аспекта: во-первых, она значительно снижает наступательный потенциал врага, и во-вторых, позволяет уничтожать технику и личный состав оккупантов. Она также отметила, что в ходе боев происходят потери с обеих сторон, однако у врага они значительно выше, и украинские войска успешно уничтожают профессиональные подразделения, в том числе подразделения "Вагнера", которые брошены на оцепление Бахмута.

По словам Маляр, на данный момент активные бои продолжаются в некоторых частях города, и хотя у врага есть некоторые успехи, украинские войска также добиваются значительных успехов в обороне Бахмута. В целом, оборона города продолжается, несмотря на бои и жесткие условия, в которых она проводится.

Напомним, что Авдеевка в Донецкой области критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:02 Английские игроки добиваются отставки известного тренера

17:58 Венгрия не будет участвовать в закупке боеприпасов для Украины, — глава МИД Сийярто

17:50США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов

17:47 путин заявил, что россия готова "обсудить" "мирный план" Китая относительно Украине

17:30 В Киеве продлили время продажи алкоголя: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 125 маленьких одесситов родилось в течение прошлой недели

17:26 Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом, — Силы обороны

17:20 Пригожин хочет наказывать тех, кто отказывается хоронить "вагнеровцев" в рф

17:09 Городские власти рассказали, из-за чего в Киеве объявляли воздушную тревогу

17:07 Подоляк высмеял логику российских военных, которые надеялись быстро победить Украину

Новина з відео

15:50 В ГСЧС рассказали, что делать украинцам, которые хотят вернуться на деоккупированные территории

Новина з відео

14:10 Новая часть фильма "Шазам" не оправдала ожидания продюсеров: сборы в первый уикенд

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

Новина з відео

13:36 Фильм украинского режиссера покажут на кинофестивале по правам человека в Гааге

Новина з відео

13:33 путину в Мариуполь привезли его привычную массовку, а местные жители кричали о показухе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео

Новина з відео

11:02 Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие

Новина з відео

11:00 День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

10:06 В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: результаты сверхсложной операции

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:00Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Актуальное по теме

None 20 Март 17:59

Английские игроки добиваются отставки известного тренера

None 20 Март 17:58

Венгрия не будет участвовать в закупке боеприпасов для Украины, — глава МИД Сийярто

None 20 Март 17:50

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов

None 20 Март 18:04

путин заявил, что россия готова "обсудить" "мирный план" Китая относительно Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB