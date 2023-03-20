Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом, — Силы обороны
Авдеевка в Донецкой области критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.
Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский во время телемарафона "Единые новости".
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Какая ситуация в Авдеевке
"Я согласен с коллегами из британской разведки, что они рассказывают, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Так действительно и есть, но хочу сказать, что в настоящее время, не все так хорошо и в российских подразделениях, атакующих на этом направлении", — сказал он.
По его словам, россияне используют свои последние резервы, также они постоянно теряют людей в большом количестве. Кроме того, оккупанты атакуют с одних и тех же позиций, поэтому украинские военные успешно "работают по ним".
Напомним, британская разведка сравнивает оборону Бахмута с защитой Сил обороны Украины города Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить украинских военных.
Так, за последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, севернее Донецка, удерживаемого Украиной.