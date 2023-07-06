Маляр розповіла, що окупанти тікають з позицій та використовують "загороджувальні загони"

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google.com

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наступ сил оборони настільки потужний, що окупанти тікають з позицій цілими підрозділами. Більше того, російські військові стали використовувати "загороджувальні загони".

Про це Маляр розповіла в Telegram.

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"Наші сили оборони так потужно б‘ють ворога на сході, що на деяких напрямках їхні військові почали залишати позиції цілими підрозділами. Але ставки настільки зросли, що ворог почав використовувати "загороджувальні загони" і зброєю, направленою у спини своїм, намагаються забезпечити стійкість війська", — зазначила заступниця міноборони.

За її словами, найгарячіше наразі на Лиманському і Бахмутському напрямках. На Бахмутському тривають запеклі бої, окупанти тримаються за зайняті позиції.

Щодо закріплених ЗСУ позицій говорити зарано, адже ситуація швидко може змінюватись.

"Сьогодні саме такий день — ситуація динамічно змінювалась. Тому на північному фланзі довкола Бахмута були бої, станом на кінець дня без суттєвих просувань. На північному фланзі подекуди сьогодні були просування. Натомість у самому місті ворог завдяки нашим бійцям у пастці. Пересуватись повноцінно не може, вийти з міста не може", — розповіла Маляр.

Нагадаємо, що українські Сили оборони продовжують вибивати окупантів з позицій на Таврійському напрямку. ЗСУ мають значні успіхи.