Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр розповіла, що окупанти тікають з позицій та використовують "загороджувальні загони" arrow

Маляр розповіла, що окупанти тікають з позицій та використовують "загороджувальні загони"

6 липня 2023 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Маляр розповіла, що окупанти тікають з позицій та використовують "загороджувальні загони"
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наступ сил оборони настільки потужний, що окупанти тікають з позицій цілими підрозділами. Більше того, російські військові стали використовувати "загороджувальні загони".

Про це Маляр розповіла в Telegram.

Читайте також:

Маляр про ситуацію на фронті

"Наші сили оборони так потужно б‘ють ворога на сході, що на деяких напрямках їхні військові почали залишати позиції цілими підрозділами.  Але ставки настільки зросли, що ворог почав використовувати "загороджувальні загони" і  зброєю, направленою у спини своїм, намагаються забезпечити стійкість війська", — зазначила заступниця міноборони. 

За її словами, найгарячіше наразі на Лиманському і Бахмутському напрямках. На Бахмутському тривають запеклі бої, окупанти тримаються за зайняті позиції.

Щодо закріплених ЗСУ позицій говорити зарано, адже ситуація швидко може змінюватись.

"Сьогодні саме такий день — ситуація динамічно змінювалась. Тому на північному фланзі довкола Бахмута були бої, станом на кінець дня без суттєвих просувань. На північному фланзі подекуди сьогодні були просування. Натомість у самому місті ворог завдяки нашим бійцям у пастці. Пересуватись повноцінно не може, вийти з міста не може", — розповіла Маляр. 

Нагадаємо, що українські Сили оборони продовжують вибивати окупантів з позицій на Таврійському напрямку. ЗСУ мають значні успіхи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз