На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 2 роти окупантів, — Тарнавський
Українські Сили оборони продовжують вибивати окупантів з позицій на Таврійському напрямку. ЗСУ мають значні успіхи.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Скільки завдань виконали наші військові
За його словами, підрозділи артилерії впродовж доби виконали 1 541 вогневе завдання.
"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 25 одиниць військової техніки противника", — зазначив командувач.
Що вдалося знищити
Як наголосив Тарнавський, було ліквідовано:
- 2 ББМ,
- 3 гармати Д-30,
- гармата 2А36 "Гіацинт-Б",
- зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор",
- РЛС "Зоопарк",
- автомобільна техніка.
Крім того, наші військові знищили 9 складів з боєприпасами росіян.
Нагадаємо, протягом 3 липня Сили оборони України тільки на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць військової техніки. Убитими та пораненими росіяни втратили три роти.