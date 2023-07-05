На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 2 роти окупантів, — Тарнавський

Українські військові. Фото: Міноборони України

Українські Сили оборони продовжують вибивати окупантів з позицій на Таврійському напрямку. ЗСУ мають значні успіхи.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами, підрозділи артилерії впродовж доби виконали 1 541 вогневе завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 25 одиниць військової техніки противника", — зазначив командувач.

Що вдалося знищити

Як наголосив Тарнавський, було ліквідовано:

2 ББМ,

3 гармати Д-30,

гармата 2А36 "Гіацинт-Б",

зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор",

РЛС "Зоопарк",

автомобільна техніка.

Крім того, наші військові знищили 9 складів з боєприпасами росіян.

Нагадаємо, протягом 3 липня Сили оборони України тільки на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць військової техніки. Убитими та пораненими росіяни втратили три роти.