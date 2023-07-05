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На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 2 роти окупантів, — Тарнавський

5 липня 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 2 роти окупантів, — Тарнавський
Українські військові. Фото: Міноборони України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські Сили оборони продовжують вибивати окупантів з позицій на Таврійському напрямку. ЗСУ мають значні успіхи.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами, підрозділи артилерії впродовж доби виконали 1 541 вогневе завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 25 одиниць військової техніки противника", — зазначив командувач.

Що вдалося знищити

Як наголосив Тарнавський, було ліквідовано:

  • 2 ББМ,
  • 3 гармати Д-30,
  • гармата 2А36 "Гіацинт-Б",
  • зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор",
  • РЛС "Зоопарк",
  • автомобільна техніка.

Крім того, наші військові знищили 9 складів з боєприпасами росіян.

Нагадаємо, протягом 3 липня Сили оборони України тільки на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць військової техніки. Убитими та пораненими росіяни втратили три роти.

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