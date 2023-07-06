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Маляр рассказала, что оккупанты убегают с позиций и используют "заградительные отряды"

6 июля 2023 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Маляр рассказала, что оккупанты убегают с позиций и используют "заградительные отряды"
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление сил обороны настолько мощное, что оккупанты бегут с позиций целыми подразделениями. Более того, российские военные стали использовать "заградительные отряды".

Об этом Маляр рассказала в Telegram.

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"Наши силы обороны так мощно бьют врага на востоке, что на некоторых направлениях их военные начали оставлять позиции целыми подразделениями. Но ставки настолько выросли, что враг начал использовать "заградительные отряды" и оружием, направленным в спины своим, пытаются обеспечить устойчивость войска", — отметила заместитель минобороны.

По ее словам, горячее всего сейчас на Лиманском и Бахмутском направлениях. На Бахмутском продолжаются ожесточенные бои, оккупанты держатся за занятые позиции.

Относительно закрепленных ВСУ позиций говорить рано, ведь ситуация может быстро измениться.

"Сегодня именно такой день — ситуация динамично менялась. Поэтому на северном фланге вокруг Бахмута были бои, по состоянию на конец дня без существенных продвижений. На северном фланге местами сегодня были продвижения. Зато в самом городе враг благодаря нашим бойцам в ловушке. Передвигаться полноценно не может, выйти из города не может", — рассказала Маляр.

Напомним, что украинские Силы обороны продолжают выбивать оккупантов с позиций на Таврическом направлении. ВСУ имеют значительные успехи.

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