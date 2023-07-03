Маляр назвала вражаючу кількість знищених важливих цілей окупантів за тиждень

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Українські військові продовжують досягати успіху на фронті. Протягом минулого тижня їм вдалося знищити велику кількість російських цілей високої пріоритетності.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За словами Маляр, в середньому ворожі цілі знищувалися кожні 70 хвилин.

Сили оборони уразили протягом минулого тижня:

94 місця скупчення військ;

22 зенітно-ракетних комплекси;

19 складів боєприпасів;

сім командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", — додала Маляр.

Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку. Сили оборони досягли певного успіху.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що минулий тиждень на фронті був важким. За його словами, наша держава має успіхи.

Додамо, очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що український контрнаступ проти російських окупантів є складним через наземні міни та інші перешкоди. За його словами, бійці ЗСУ діють з обережністю, тому це правильно.