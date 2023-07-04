Маляр рассказала, сколько женщин сейчас в ВСУ

Анна Маляр. Фото: Всеукраинский Форум "Лидерство женщин во время войны"

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в настоящее время 42 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины, среди которых 5 тысяч находятся на фронте на передовых позициях. Вместе с гражданскими работницами эта цифра достигает 60 тысяч.

Об этом она заявила во время Всеукраинского Форума "Лидерство женщин во время войны", сообщает наша журналистка Новини.LIVE.

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"Около 5 тысяч украинских женщин сейчас находятся на переднем крае. И я не стесняюсь говорить, что никакого равенства не может быть в смысле нагрузки испытаний, с которыми там сталкиваются мужчины. Я считаю, что для женщин это гораздо сложнее по разным причинам", — подчеркнула Маляр.

Выполняют тяжелую мужскую работу

По ее словам, те женщины, которые сейчас на фронте, сверхсильны, поэтому Украина как раз сейчас демонстрирует это всему миру.

"Я нахожусь онлайн 24 на 7 в связи с нашими воюющими командующими, юг и восток, буквально вчера я попросила тенденцию, что вы сейчас чувствуете, какой процесс происходит на фронте. Командующий сказал: мы занимаемся рутинной тяжелой мужской работой, поэтому что это очень тяжелая работа, и женщины у нас на фронте сами изъявили желание туда пойти.Они выполняют тяжелую работу с чрезмерными нагрузками.Они превозмогают все возможности, заложенные природой для женщины — я не боюсь это сказать. Это сверхсильные женщины.Украина как раз это демонстрирует сейчас миру. Это очень мощная украинская сила", — добавила она.

Напомним, украинское законодательство не предусматривает принудительную мобилизацию женщин, но, по желанию, женщины могут они добровольно встать на военный учет.