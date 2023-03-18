Маляр спростувала російські вкиди про мобілізацію в Україні
В Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди і не розсилають повістки через "Дію”. Також мобілізованих, які не пройшли підготовку не відправляють у Бахмут.
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала на своєму Telegram-каналі.
-
Група Єрмака-Макфола дослідила, як санкції вплинули на економіку рф
-
За рік кількість дзвінків до Одеського центру невідкладної допомоги збільшилась втричі
-
Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено лише на 60 днів
-
Епіфаній розповів, за яких умов братія може залишитися служити у Лаврі та про її майбутнє
-
Трамп заявив, що його хочуть заарештувати наступного тижня
-
На Одещині тимчасово заборонено вилов риби на деяких водоймах
-
В українських електричках креативно відреагували на рішення МКС про арешт путіна
-
Німеччина закупить понад 80 гелікоптерів Airbus для армії, встановивши на них протитанкові ракети
-
Окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі та поранені
-
Російські пропагандисти повідомили, що путін приїхав до Криму
Мобілізація жінок
За словами Маляр, російські пропагандисти через підконтрольні Telegram-канали розповсюджують маніпулятивні вкиди, які стосуються мобілізації в Україні.
Так, йшлося про мобілізацію жінок — яка, як пояснила заступниця міністра, в Україні не відбувається без згоди самих жінок, навіть медиків.
"Якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку — це для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років", — наголосила Ганна Маляр.
Мобілізація через "Дію"
Крім того, Маляр спростувала вкид про розсилання повісток через "Дію".
Це питання, зазначила заступниця міністра, навіть не опрацьовується.
Без підготовки — у Бахмут
Ще одним російським вкидом є чутка про те, що українських мобілізованих відразу, без підготовки відправляють у Бахмут.
Тих, хто не проходив військову службу, відправляють до навчальних центрів.
"Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання", — запевнила Маляр.
Нагадаємо, раніше Ганна Маляр наголошувала, що росія наразі веде інформаційну пропагандистську та дезінформаційну боротьбу проти України. Зусилля зосередили одразу у двох напрямках. Зокрема, першу для того, щоб дискредитувати її перед західними партнерами та таким чином зірвати постачання зброї, а іншу — щоб зірвати мобілізаційні процеси та укладання контрактів на службу потенційних бійців ЗСУ.
Фото: УНІАН