Маляр спростувала російські вкиди про мобілізацію в Україні

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

В Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди і не розсилають повістки через "Дію”. Також мобілізованих, які не пройшли підготовку не відправляють у Бахмут.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала на своєму Telegram-каналі.

Мобілізація жінок

За словами Маляр, російські пропагандисти через підконтрольні Telegram-канали розповсюджують маніпулятивні вкиди, які стосуються мобілізації в Україні.

Так, йшлося про мобілізацію жінок — яка, як пояснила заступниця міністра, в Україні не відбувається без згоди самих жінок, навіть медиків.

"Якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку — це для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років", — наголосила Ганна Маляр.

Мобілізація через "Дію"

Крім того, Маляр спростувала вкид про розсилання повісток через "Дію".

Це питання, зазначила заступниця міністра, навіть не опрацьовується.

Без підготовки — у Бахмут

Ще одним російським вкидом є чутка про те, що українських мобілізованих відразу, без підготовки відправляють у Бахмут.

Тих, хто не проходив військову службу, відправляють до навчальних центрів.

"Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання", — запевнила Маляр.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр наголошувала, що росія наразі веде інформаційну пропагандистську та дезінформаційну боротьбу проти України. Зусилля зосередили одразу у двох напрямках. Зокрема, першу для того, щоб дискредитувати її перед західними партнерами та таким чином зірвати постачання зброї, а іншу — щоб зірвати мобілізаційні процеси та укладання контрактів на службу потенційних бійців ЗСУ.

Фото: УНІАН