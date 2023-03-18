​Маляр опровергла российские вбросы о мобилизации в Украине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

В Украине не мобилизуют женщин без их согласия и не рассылают повестки через "Дію". Также мобилизованных, которые не прошли подготовку, не отправляют в Бахмут.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала на своем Telegram-канале.

Мобилизация женщин

По словам Маляр, российские пропагандисты через подконтрольные Telegram-каналы распространяют манипулятивные вбросы, касающиеся мобилизации в Украине.

Речь шла о мобилизации женщин — которая, как пояснила заместитель министра, в Украине не происходит без согласия самих женщин, даже медиков.

"Если военнообязанная женщина получает повестку — это для уточнения данных. Потому что они по закону должны это делать 5 лет", — подчеркнула Анна Маляр.

Мобилизация через "Дію"

Кроме того, Маляр опровергла вброс о рассылке повесток через "Дію".

Этот вопрос, отметила заместитель министра, даже не прорабатывается.

Без подготовки — в Бахмут

Еще одним российским вбросом является слух о том, что украинских мобилизованных сразу, без подготовки, отправляют в Бахмут.

Тех, кто не проходил военную службу, отправляется в учебные центры.

"Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", — заверила Маляр.

Напомним, ранее Анна Маляр отмечала, что россия сейчас ведет информационную пропагандистскую и дезинформационную борьбу против Украины. Усилия сосредоточили сразу в двух направлениях. В частности, первое для того, чтобы дискредитировать его перед западными партнерами и таким образом сорвать поставки оружия, а другое — чтобы сорвать мобилизационные процессы и заключение контрактов на службу потенциальных бойцов ВСУ.

Фото: УНИАН