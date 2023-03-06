росія веде два інформаційних фронти проти України: Маляр пояснила в чому особливість

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

росія не припиняє ні на мить вести дезінформаційну політику проти України та поширювати фейки. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росія наразі веде два напрямки такої роботи.

Про це вона повідомила у Telegram.

Що пропагує росія і для чого

росія наразі веде інформаційну пропагандистську та дезінформаційну боротьбу проти України. Зусилля зосередили одразу у двох напрямках. Зокрема, першу для того, щоб дискредитувати її перед західними партнерами та таким чином зірвати постачання зброї, а іншу — щоб зірвати мобілізаційні процеси та укладання контрактів на службу потенційних бійців ЗСУ.

"Це має своє пояснення, адже зброя і люди, які її застосовують, — це те чого ворог найбільше боїться. Якщо перша ціль орієнтована на західного споживача інформації, то друга — на українського", — пояснла Ганна Маляр.

Як протидіяти російській дезінформації

"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та задавати собі питання — "яка мета поширення такої інформації", — підсумувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, в Україні спростували інформацію про те, що іноземці з 1 березня 2023 року не можуть бути донорами крові. Фейк був поширений у соціальних мережах.

А ще російські пропагандисти не втомлюються вигадувати нові фейки. Цього разу в рф поширили фото "документу", згідно з яким українські банки "визнають" втрату територій.

Також нещодавно на брехні попався й "кухар путіна". Терорист та власник ПВК "Вагнер" Пригожин записав відео, у якому він стверджує про нібито оточення Бахмута. Але насправді — це частина дезінформаційної кампанії.