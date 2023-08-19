Маляр отреагировала на слухи иностранных СМИ о количестве погибших украинских военных
Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну, потому что это требование военных.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Потери украинских военных
По словам Маляр, во время военного положения информация о количестве погибших украинских военных — государственная тайна, потому что это требование военных.
"Почему эти данные тайны? Потому что во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета наших возможных дальнейших действий", — пояснила замминистра обороны.
Она добавила, что определенные действия военных зависят от процента погибших и раненых по отношению к общему количеству военнослужащих. Следовательно, из-за известных цифр враг может просчитать действия украинских бойцов. Речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений. Особенно во время боев. Если у врага будет такая информация, они станут понимать некоторые следующие шаги.
"Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной.
Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение", — подытожила Маляр.
Что предшествовало
Как известно, ранее издание The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников США, сообщало, что общее количество убитых и раненых военных со стороны Украины и России за 18 месяцев полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, большинство — россияне.
С российской стороны, по оценкам США, общее количество потерь составляет 300 тысяч, из них 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч ранены. Украина по этим же подсчетам потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.
Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 18 августа, украинские военные уничтожили около 500 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия РФ уменьшилась на 257 210 человек.