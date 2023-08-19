Маляр отреагировала на слухи иностранных СМИ о количестве погибших украинских военных

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну, потому что это требование военных.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Потери украинских военных

По словам Маляр, во время военного положения информация о количестве погибших украинских военных — государственная тайна, потому что это требование военных.

"Почему эти данные тайны? Потому что во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета наших возможных дальнейших действий", — пояснила замминистра обороны.

Она добавила, что определенные действия военных зависят от процента погибших и раненых по отношению к общему количеству военнослужащих. Следовательно, из-за известных цифр враг может просчитать действия украинских бойцов. Речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений. Особенно во время боев. Если у врага будет такая информация, они станут понимать некоторые следующие шаги.

"Информация об общем количестве погибших и раненых во время военного положения является гостайной.

Доступ к этой информации имеет очень ограниченный круг лиц, которые должным образом предупреждены об уголовной ответственности за разглашение", — подытожила Маляр.

Что предшествовало

Как известно, ранее издание The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников США, сообщало, что общее количество убитых и раненых военных со стороны Украины и России за 18 месяцев полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, большинство — россияне.

С российской стороны, по оценкам США, общее количество потерь составляет 300 тысяч, из них 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч ранены. Украина по этим же подсчетам потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 18 августа, украинские военные уничтожили около 500 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия РФ уменьшилась на 257 210 человек.