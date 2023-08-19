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Втрати армії РФ на 19 серпня: оновлена статистика Генштабу ЗСУ

19 серпня 2023 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати армії РФ на 19 серпня: оновлена статистика Генштабу ЗСУ
Український військовий. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом минулої доби українські військові знищили близько 500 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ зменшилася на 257 210 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські загарбники продовжують втрачати на війні в Україні важливу військову техніку. За минулу добу вони залишилися без восьми танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем та шести безпілотників.

До того ж армія РФ втратила близько 500 свої військових.

Втрати окупантів за час війни:

  • особового складу — близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 340 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин — 8 424 (+14) од.;
  • артилерійських систем — 5 212 (+19) од.;
  • РСЗВ — 714 (+0) од.;
  • засобів ППО — 486 (+0) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 282 (+6) од.;
  • крилатих ракет — 1 406 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 665 (+7) од.;
  • спеціальної техніки — 785 (+2) од.
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Орієнтовні втрати противника на 19 серпня. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Нагадаємо, розпочалася 542-га доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро знищувати загарбників та ворожу військову техніку.

Також ми писали, що українські військові продовжують наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Їм вдалося просунутися в районі Роботиного на заході Запорізької області.

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