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Малюк розповів про створення диверсійного спецпідрозділу на початку війни

27 травня 2023 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Малюк розповів про створення диверсійного спецпідрозділу на початку війни
Голова Служба безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що на початку повномасштабного вторгнення його відомство створило спецпідрозділ, який проводив операції диверсійного характеру та відповідні контрзаходи на кордоні Житомирщини та Київщини.

Про це Малюк розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром". 

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Деталі

"На той час важливим завданням було перерізати логістику ворогові, і тому нами був створений підрозділ. Зі зрозумілих причин його назву і кількість я сьогодні казати не буду. Але сьогодні дозволю собі подякувати за службу його очільнику — пану "Охотніку", дозволю назвати його позивний. І всьому особовому складу даного підрозділу. І на кордоні Житомирської та Київської областей вони здійснювали відповідні заходи — диверсійні і контрдиверсійні. До цього підрозділу були додані сили партизанські-агентурні", — зазначив Малюк.

Він зазначив, що в тилу ворога проводили багато таких заходів. Також додав, що тоді в результаті вдалося ефективно ліквідувати тиловий пункт управління противника.

Малюк заявив, що надалі подібні операції проводили на території Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей.

Нагадаємо, що очільник СБУ Василь Малюк зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року Служба безпеки України викрила понад 300 зрадників. Як приклад, згадав затримання агента російського ГРУ в Очакові.

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