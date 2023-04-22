Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 300 зрадників: деталі

Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE

Очільник СБУ Василь Малюк зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року Служба безпеки України викрила понад 300 зрадників. Як приклад, згадав затримання агента російського ГРУ в Очакові.

Про це Малюк розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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"Ми викрили понад 300 зрадників з початку повномасштабного вторгнення. Із них — 9 в СБУ і 102 — в силах оборони загалом. Із недавніх випадків можу згадати те ж затримання в Очакові колишнього командира одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ, який виявився агентом російського ГРУ. Він не тільки збирав розвіддані, але й мав завдання сприяти здачі міста окупантам. Ми вчасно його викрили", — зазначив Василь Малюк.

Також він наголосив, що мета СБУ — "аби кожен злочинець, що працює на РФ, отримав заслужене покарання".

Нагадаємо, що СБУ затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони допомагали росіянам під час окупації Київської області у лютому-березні 2022 та підпалили пожежно-рятувальну частину.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України заблокувала схему виведення газових активів Вадима Новинського з-під санкцій РНБО. Сума заарештованих активів становить понад 144 млн грн.

Додамо, що працівники Служби безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України. Він віддавав наказ викрадати українських патріотів, а потім труїти у газових камерах.