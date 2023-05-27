Малюк рассказал о создании диверсионного спецподразделения в начале войны

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения его ведомство создало спецподразделение, которое проводило операции диверсионного характера и соответствующие контрмеры на границе Житомирской Киевской областей.

Об этом Малюк рассказал в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром".

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"К тому времени важной задачей было перерезать логистику врагу, и поэтому нами было создано подразделение. По понятным причинам его название и количество я сегодня говорить не буду. Но сегодня позволю себе поблагодарить за службу его руководителя — господину "Охотнику", позволю назвать его позывной. И всему личному составу данного подразделения. И на границе Житомирской и Киевской областей они осуществляли соответствующие мероприятия — диверсионные и контрдиверсионные. К этому подразделению были добавлены силы партизанско-агентские", — отметил Малюк.

Он заявил, что в тылу врага проводилось много таких мероприятий. Также добавил, что в результате удалось эффективно ликвидировать тыловой пункт управления противника.

Малыш заявил, что в дальнейшем подобные операции проводились на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областей.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк отметил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей. В качестве примера вспомнил задержание агента российского ГРУ в Очакове.