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Малюк спрогнозував нові спецоперації СБУ в Росії

25 березня 2024 22:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Малюк спрогнозував нові спецоперації СБУ в Росії
Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Служби безпеки України Василь Малюк спрогнозував нові спецоперації в Росії. За його словами, служба ніколи не повторюється у своїх діях.

Про це Василь Малюк сказав в інтерв'ю ICTV у понеділок, 25 березня.

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Малюк прогнозує нові спецоперації, які завдаватимуть ще більшої шкоди ворогу — на суші та у морі.

"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", — заявив голова СБУ.

Він також розповів про внесок СБУ у перемогу України. Зокрема, про удари по Кримському мосту, морські дрони Sea Baby та "Мамай", з допомогою яких вже вдалося вразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море.

До того ж з початку великої війни воїни СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ і ППО тощо.

Нагадаємо, Малюк розповів про окремих священників Української православної церкви Московського патріархату, які коригують російські обстріли. За його словами, у служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України.

Також голова СБУ прокоментував ліквідацію колишнього народного депутата Іллі Киви. Він не підтвердив офіційно, що за ліквідацією низки воєнних злочинців стоїть українська служба.

СБУ
росія
війна
Чорне море
Україна
окупанти
Василь Малюк
Кримський міст
дрони

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