Малюк спрогнозировал новые спецоперации СБУ в России

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: скриншот

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк спрогнозировал новые спецоперации в России. По его словам, служба никогда не повторяется в своих действиях.

Об этом Василий Малюк сказал в интервью ICTV в понедельник, 25 марта.

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Малюк прогнозирует новые спецоперации, которые нанесут еще больший вред врагу — на суше и в море.

"Пусть россияне ожидают очередной хлопок... Мы никогда не повторяемся и если они где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите", — заявил глава СБУ.

Он также рассказал о вкладе СБУ в победу Украины. В частности, об ударах по Крымскому мосту, морских дронах Sea Baby и "Мамай", с помощью которых уже удалось поразить 11 кораблей РФ и разблокировать Черное море.

К тому же с начала большой войны воины СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ и ПВО и тому подобное.

Напомним, Малюк рассказал об отдельных священниках Украинской православной церкви Московского патриархата, которые корректируют российские обстрелы. По его словам, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины.

Также глава СБУ прокомментировал ликвидацию бывшего народного депутата Ильи Кивы. Он не подтвердил официально, что за ликвидацией ряда военных преступников стоит украинская служба.