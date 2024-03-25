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Малюк спрогнозировал новые спецоперации СБУ в России

25 марта 2024 22:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Малюк спрогнозировал новые спецоперации СБУ в России
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк спрогнозировал новые спецоперации в России. По его словам, служба никогда не повторяется в своих действиях.

Об этом Василий Малюк сказал в интервью ICTV в понедельник, 25 марта.

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Малюк прогнозирует новые спецоперации, которые нанесут еще больший вред врагу — на суше и в море.

"Пусть россияне ожидают очередной хлопок... Мы никогда не повторяемся и если они где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите", — заявил глава СБУ.

Он также рассказал о вкладе СБУ в победу Украины. В частности, об ударах по Крымскому мосту, морских дронах Sea Baby и "Мамай", с помощью которых уже удалось поразить 11 кораблей РФ и разблокировать Черное море.

К тому же с начала большой войны воины СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ и ПВО и тому подобное.

Напомним, Малюк рассказал об отдельных священниках Украинской православной церкви Московского патриархата, которые корректируют российские обстрелы. По его словам, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины.

Также глава СБУ прокомментировал ликвидацию бывшего народного депутата Ильи Кивы. Он не подтвердил официально, что за ликвидацией ряда военных преступников стоит украинская служба.

СБУ
россия
война
Черное море
Украина
оккупанты
Василий Малюк
Крымский мост
дроны

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