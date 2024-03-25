Малюк заявив, що СБУ обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що його служба обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення СБУ значно посилила напрям контррозвідки, щоб переграти ворога.

Про це Василь Малюк сказав в інтерв'ю ICTV у понеділок, 25 березня.

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СБУ обіграла російські спецслужби

"Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", — зазначив Малюк.

За минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких у тому числі були залучені і окремі народні депутати, і представники Сил оборони.

Малюк наголосив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ — це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів. Він розповів, що значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігр, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.

Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу чоловіків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи Patriot за завданням російської ФСБ. Служба також ліквідувала мережу в Одеській області, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він надає викривальні покази щодо інших учасників.

Очільник СБУ також пригадав викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти — колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.

Малюк зазначив, що своєрідним маркером ефективності очищення самої спецслужби є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.

Нагадаємо, Малюк спрогнозував нові спецоперації в Росії. За його словами, служба ніколи не повторюється у своїх діях.

Також голова СБУ розповів про окремих священників Української православної церкви Московського патріархату, які коригують російські обстріли. За його словами, у служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України.