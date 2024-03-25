Малюк заявив, що СБУ обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках
Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що його служба обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення СБУ значно посилила напрям контррозвідки, щоб переграти ворога.
Про це Василь Малюк сказав в інтерв'ю ICTV у понеділок, 25 березня.
СБУ обіграла російські спецслужби
"Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", — зазначив Малюк.
За минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких у тому числі були залучені і окремі народні депутати, і представники Сил оборони.
Малюк наголосив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ — це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів. Він розповів, що значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігр, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.
Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу чоловіків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи Patriot за завданням російської ФСБ. Служба також ліквідувала мережу в Одеській області, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він надає викривальні покази щодо інших учасників.
Очільник СБУ також пригадав викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти — колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.
Малюк зазначив, що своєрідним маркером ефективності очищення самої спецслужби є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.
Нагадаємо, Малюк спрогнозував нові спецоперації в Росії. За його словами, служба ніколи не повторюється у своїх діях.
Також голова СБУ розповів про окремих священників Української православної церкви Московського патріархату, які коригують російські обстріли. За його словами, у служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України.
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